Le festival du film francophone d'Angoulême, c'est parti !

La seizième édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême a débuté hier soir à Angoulême. C'est le film "La petite" de Guillaume Nicloux, avec Fabrice Luchini, qui a été présenté mardi soir en avant-première nationale, au terme de la cérémonie d'ouverture du festival. Seize autres avant-première seront présentées cette semaine.

Cette année, le jury du festival est présidé par Laetitia Casta. Il remettra les Valois du palmarès dimanche soir. 52 000 entrées avaient été enregistrées dans les cinémas d'Angoulême, l'année dernière. Cette année, la canicule n'empêche pas les spectateurs d'attendre à l'entrée des salles obscures. Chacun des onze films en sélection officielle est présenté par l'équipe qui l'a réalisé, techniciens et comédiens mélangés. C'est ce qui fait le charme et le succès populaire de ce festival à taille humaine qui prend de plus en plus d'importance dans le monde du cinéma en France et dans les pays francophones.

