Le festival du film italien de Villerupt fait face au couvre-feu

L'organisation du 43ème festival de Villerupt avait beau avoir tout prévu en cette année 2020, elle n'aurait pas anticipé la situation dans laquelle se trouve la Meurthe-et-Moselle en ce moment. Parce que l'ouverture de l'événement coïncide avec l'entrée en vigueur du couvre-feu qui touche tout le département chaque nuit entre 21h et 6h. Ce qui complique les projections des 26 films retenus par la sélection officielle.

Des projections avancées

Au cœur de la stratégie d'Antoine Compagnone, le délégué général, avancer d'une demi-heure, voire une heure, les projections. "S'il avait été mis à 22h, nous aurions gardé la séance de 19h, un moment très important pour nous", se désole-t-il. Résultat : celle de 11h est programmée à 10h30, celle de 14h30 est avancée à 13h45, celle de 17h passe à 16h et la dernière commence à 18h30, "pour finir vers 20h30".

Moins de visiteurs

Conséquence attendue : l'affluence de cette édition ne sera pas au rendez-vous. Contre 41 000 en 2019, Antoine Compagnone table sur 12 à 13 000 pour cette année. "On est en train de tuer la profession, mais il fallait le faire", confie-t-il. Les spectateurs de Nancy ont déjà de la difficulté pour venir, ceux du Luxembourg également "même s'ils lancent le couvre-feu à 23h, ce qui est plus intelligent". Ne reste plus que les Mosellans, pour l'heure épargnés par le couvre-feu. "J'en ris moi... A 50 mètres de là, on a la Moselle, on n'a qu'à traverser le feu rouge et on y est..." Le département pourrait d'ailleurs lui aussi suivre le même destin au courant de la semaine prochaine.