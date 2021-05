Le Festival international du film policier abandonne Beaune au profit de Reims dès 2022

Reims sera la capitale mondiale du polar dès 2022 : après douze édition à Beaune en Côte-d'Or, la direction du festival du film policier a décidé de s'installer à Reims, après des déboires financiers avec la municipalité bourguignonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Cinq villes de France avaient présenté une candidature pour accueillir l'événement après l'abandon de Beaune. Le festival attire en moyenne plus de 13.000 spectateurs avec une programmation riche et des invités de prestige, comme David Cronenberg (La Mouche, Prête à tout), Brian De Palma (Scarface, Les Incorruptibles) ou encore David Lynch (Twin Peaks, Elephant Man). Lors de la dernière édition, en 2019, le cinéaste Benoît Jacquot présidait le jury, composé d'entre autres François Civil, Mélanie Bernier et Tonie Marshall.

Cette année, l'édition se tiendra du 26 au 30 mai, en ligne. Le retour d'un festival en "présentiel" se fera dans la Cité des Sacres dans un an. Arnaud Robinet, le maire de Reims, s'est félicité sur Twitter d'insuffler "encore davantage de culture dans notre ville".