Le festival du film romantique de Cabourg commence et fait le bonheur des cinéphiles

"C'est un grand bonheur de revenir à une normalité". Devant le cinéma Le Normandie, à Cabourg, Véronique dit tout son soulagement de se rendre au festival du film romantique, qui a commencé ce mercredi 9 juin. La directrice du festival, Suzel Piétri, en sourit : "ça fait deux fois que nous sommes les premier festival en présentiel, après confinement."

Comme l'année passée, il y a des contraintes. "La jauge des salles est limitée à 65 %, contre 35 % l'an dernier. Et il y a le couvre-feu à 23h. C'est un peu dommage", déplore Suzel Piétri, pour qui l'essentiel est toutefois ailleurs :

Au moins les gens pourront voir les films, rencontrer les réalisateurs et réalisatrices et les acteurs et les actrices. J'ai l'impression que nous sommes partis pour accueillir 8000 à 9000 spectateurs, contre environ 3000 l'an dernier.

Il faut dire que le public savoure son retour dans les salles, effectif depuis le 19 mai. Certains n'avaient pas eu le temps d'en profiter, comme Jean-Claude : "Cela faisait presque plus d'un an. C'est bien de revoir des films et participer au festival de Cabourg."

Les premières séances complètes sont d'ailleurs pour des films en lice pour le prix du public, qui sera remis, comme le prix du jury, samedi 12 juin.