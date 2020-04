Le festival du Jardin du Michel contraint d'annuler son édition 2020

Des milliers de Lorrains l'attendent de pied ferme, chaque année, à la fin du printemps. L'édition 2020 du festival de musiques actuelles Jardin du Michel à Toul, est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. Les dates pour 2021 sont déjà connues.

Lors de son allocution ce lundi soir, le président de la République a annoncé que tous les festivals de France étaient annulés jusqu'à la mi-juillet. Le Jardin du Michel n'y échappe pas. L'édition 2020, la 16ème, est annulée.

L'évènement était initialement prévu les 29, 30 et 31 mai prochains à Toul, en Meurthe-et-Moselle. "Ce choix nous y étions préparés, écrivent les organisateurs. À seulement quelques semaines du festival, il était impossible d’envisager son maintien dans de bonnes conditions mais surtout de rassembler des milliers de personnes dans ce contexte de crise sanitaire."

Un coup dur pour les habitués, un coup de massue également pour les finances du festival. "Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous soutenir en gardant votre place pour l’année prochaine ou en ne demandant que le remboursement partiel de vos billets (lorsque la procédure de remboursement sera ouverte)," poursuivent les organisateurs dans leur communiqué.

La prochaine édition est déjà annoncée : elle se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2021. Tous les billets (hors distributeurs et magasins) seront valables pour ces nouvelles dates. "À l’annonce de la nouvelle programmation, il vous sera possible d’échanger vos billets d’une journée à une autre. Bien évidemment, vous serez remboursés de votre achat si vous le souhaitez," ajoute le communiqué.

Cette année, Petit Biscuit, PLK, La Rue Kétanou, Dionysos, Kikesa, Blankass, Cali ou encore Yuksek étaient annoncés. L'an dernier, le JDM a attiré près de 18.000 spectateurs.