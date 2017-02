Le festival du Jardin du Michel quitte Bulligny pour les remparts de Toul

C'est officiel : l'édition 2017 du festival "le Jardin du Michel" aura lieu à Toul au mois de juin prochain. Le festival créé à Bulligny doit déménager pour survivre. L'organisation promet de garder le même état d'esprit.

La nouvelle avait largement été ébruitée ces derniers mois mais c'est maintenant officiel : le festival de musique "le Jardin du Michel" quitte le village de Bulligny pour s'installer sur les rives de la Moselle à Toul à partir du mois de juin prochain. Installé dans les champs jusque-là, les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence : les conditions d'accès et de vie sur le site en cas d'intempéries étaient très compliquées. Les éditions 2013 et 2016 avaient été marquées par la pluie et la boue.

Conférence de presse à la mairie de #Toul (on a même droit à la salle des mariages !) concernant le nouveau lieu du festival : on vous en dit plus très prochainement ! 👉 Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2017 à Toul ! #JDM2017 #vitevitevite A video posted by Festival Jardin Du Michel (@jardindumichel) on Feb 3, 2017 at 6:04am PST

La mairie de Toul ravie

Le Jardin du Michel 2017 aura donc lieu à Toul, au pied des remparts, le long du boulevard Aristide Briand, sur un site capable d'accueillir 20.000 festivaliers. Une nouvelle dont se réjouit Alde Harmand, le maire de Toul :

On n'a pas réfléchi très longtemps. Un festival qui arrive clé en main où la participation de la ville s'arrête au prêt de matériels et à la mise à disposition de nos services et du lieu, c'est vraiment le rêve. Quand on connaît le budget d'un tel festival qui est autour de 900.000 euros, le coût pour la collectivité est autour de 40.000. Quel maire ne rêverait pas d'avoir un festival clé en main arriver dans sa ville ?"

Garder l'identité du JDM

Car la mairie de Toul n'est qu'un partenaire dans cette affaire, pas l'organisateur. Les clés du camion sont toujours entre les mains de la coopérative Turbul'lance. Le festival gardera son identité, selon son président Patrick Faliéro :

On reste producteur du festival à 100% [...] Ca peut être une perte sur l'image qu'on donne auprès de certains festivaliers, de ne plus être à la campagne, d'être en ville, donc un festival plus commercial. Dans l'organisation, clairement pas et dans la programmation, on n'aura pas d'artistes commerciaux."

L'objectif est de réussir un bon cru 2017 pour péréniser l'événement. Le festival a-t-il un avenir durable à Toul ? Michel Legrand, le Michel, qui prêtait le fond de son jardin en 2005 y croit même s'il y a tout de même un pincement au coeur :

C'est dur, c'est un truc qui a été conçu dans un village mais si on veut que ça perdure, il n'y avait pas d'autres choix. Moi, je pense que ça va être un beau festival, il n'y a pas de soucis".

Les organisateurs n'ont pas souhaité dévoiler les têtes d'affiche de l'édition 2017. Ils promettent les premiers noms d'ici une quinzaine de jours. La dernière édition du JDM avait attiré quelques 25.000 visiteurs avec sur scène notamment Manu Chao, Hubert Félix Thiéfaine ou encore Nekfeu.

