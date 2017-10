Le festival Entrevues à Belfort cherche des bénévoles

Le festival de cinéma Entrevues débutera à Belfort le 25 novembre. Les organisateurs recherchent en ce moment des bénévoles pour distribuer des tracts ou accueillir le public mais aussi des volontaires pour accueillir chez eux des invités du festival.

Du 25 novembre au 3 décembre, Belfort deviendra la capitale du jeune cinéma indépendant. Le festival Entrevues ouvrira sa 32ème édition. Et comme chaque année, les organisateurs ont besoin de bras supplémentaires. Ils cherchent des bénévoles.

Etre motivé et avoir le sourire

Pour donner un coup de main, pas besoin d'être passionné de cinéma :"Il suffit d'être motivé et d'avoir le sourire, explique Bruna Gaertner, en charge des bénévoles. Les missions sont simples. Il s'agit de donner des flyers, distribuer des affiches dans les magasins, accueillir le public, comptabiliser les entrées. Le rôle des bénévoles est essentiel puisque ce sont presque uniquement des bénévoles qui gèrent l'accueil du public. Sans eux, le festival ne pourrait pas tourner comme il tourne."

Accueillir des professionnels du cinéma chez soi

Mais le festival cherche aussi des volontaires pour accueillir les invités. Les VIP eux sont à l'hôtel mais pour les autres, jeunes réalisateurs, producteurs ou comédiens, Entrevues propose un accueil chez l'habitant. "On essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre le public belfortain et les professionnels qui viennent pour le festival, précise Mathilde Omberger, la responsable de l'accueil des invités. C'est une façon un plus intime de découvrir les gens et les acteurs du monde du cinéma. Ce sont des gens qui sont plutôt ouverts, dans la découverte, et à partir du moment où ils acceptent d'être hébergés chez l'habitant, c'est qu'ils ont envie de faire des rencontres."

Là encore il n'y a pas vraiment de critères si ce n'est d'habiter le centre-ville de Belfort et d'avoir une chambre d'ami disponible pour un soir ou plus selon ses disponibilités.

Pour héberger des invités vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : guestoffice@festival-entrevues.com

Pour être bénévole, vous pouvez candidater par mail également à l'adresse benevole@festival-entrevues.com