Le festival Etonnants Voyageurs de retour à Saint-Malo

Après deux ans d'absence, le festival du livre et du film Etonnants Voyageurs fait son grand retour à Saint-Malo. Plus de 250 écrivains et cinéastes, venus des 4 coins du monde, sont réunis pour cette 32ème édition.

Jusqu'à ce dimanche soir, Saint-Malo accueille la 32ème édition du festival Etonnants Voyageurs. 250 écrivains et cinéastes sont attendus. Vous pourrez les rencontrer à plusieurs endroits de la ville, du Palais du Grand Large au théâtre Chateaubriand : toute la ville se met aux couleurs du festival. 60.000 visiteurs sont attendus ce week-end.

60.000 visiteurs sont attendus au festival et notamment au salon du livre © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des retrouvailles attendues entre lecteurs et auteurs

Sylvie et François ont parcouru plus de 500 kilomètres depuis les Hauts-de-France pour vivre le festival. "C'est un rendez-vous immanquable pour nous. C'est le paradis du livre ici", sourit François. Quelques heures seulement après l'ouverture des portes du salon du livre, installé Quai Duguay-Trouin, le couple a déjà les bras chargés de livres, "plus de 20 je pense", s'amuse Sylvie.

Le salon du livre du festival Etonnants Voyageurs est installé Quai Duguay-Trouin © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Comme de nombreux visiteurs, le couple est aussi venu pour rencontrer les auteurs. Un moment de partage important pour les auteurs également, à l'image de Stéphanie Hochet, venue présenter son livre "Pacifique".

Pendant l'écriture d'un livre, on est très isolé, on se renferme sur soi. Alors pour moi, l'un de mes plus grands plaisirs, c'est de le partager ensuite et surtout d'en discuter avec les lecteurs

Le festival Etonnants Voyageurs c'est jusqu'à ce dimanche soir.