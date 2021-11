Le Festival européen du film court revient en salles à Brest

La salle emblématique du Quartz est en travaux, mais le Festival européen du film court de Brest s'adapte, pour son retour en salles. L'an dernier, il avait eu lieu uniquement sur internet. Cette fois, ce mardi 9 novembre, il rouvre en présence de spectateurs. "Ça va se passer dans une multitude de lieux, rive droite et rive gauche, c'est une première", précise Fabienne Wipf, directrice du festival. Deux aux Capucins mais aussi les Studios, le McOrlan et le Liberté. "On a tout fait pour avoir plus de public, en étalant le festival et en le rendant plus accessible. Pour que tous découvrent le court-métrage. On va vers les familles, les tous petits, les moyens et les plus grands."

Un long-métrage réalisé par un Brestois à découvrir

Et le festival du court propose en long une exclusivité, le film de Jean-Charles Paugam, autrefois stagiaire au festival, avant de devenir scénariste et réalisateur à Paris où il travaille aujourd'hui sur un projet pour Netflix. "La Bataille du Rail est une exclusivité mondiale. Ce sera l'unique séance en salle de ce long-métrage qui ne sortira finalement pas." Le film sera prochainement diffusé à la télévision.

Les billets pour la 36e édition du Festival européen du film court de Brest sont en vente exclusivement sur internet.