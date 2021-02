Le festival Festidreuz compte sur une évolution de la jauge pour maintenir son édition 2021

Les organisateurs du festival Festidreuz à Fouesnant veulent y croire encore. Le festival, qui accueille normalement 8.000 personnes, doit se tenir du 1er au 3 juillet. Il doit recevoir plusieurs artistes tels que Zazie, Yannick Noah, Skip the Use, Cali, Feder ou Léonie. Pour le moment, l'édition 2021 est maintenue, à la condition que la jauge de 5.000 spectateurs assis, édictée par le gouvernement, vienne à évoluer.

Dans le cas où cette jauge à 5.000 spectateurs venait à être maintenue, les organisateurs annuleraient l’événement au profit de plusieurs soirées limitées à 1.500 spectateurs. Festidreuz se donne jusqu'au mois de juin pour aviser ou dire stop.

Pas de désistement parmi les artistes

Pour le moment, "on prépare le festival comme s'il se faisait normalement". C'est à dire que la production de goodies, d'affiches, de verres va être lancée. À noter également qu'aucun artiste n'a annoncé de désistement.

Dans le cas d'une annulation et de l'organisation de soirées en plus petit comité, il serait nécessaire de remettre les billets en vente et de demander un remboursement pour les tickets déjà achetés.