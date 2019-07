Le festival "Garçon La Note" prend de l'ampleur dans l'Yonne

Le principe qui fait son succès est toujours le même : un café, un soir, un concert et c'est gratuit ! 35 dates sont proposées dans le Sénonais et 49 dans l'Auxerrois. A Sens, ce serait désormais quatre dates par semaines.

Yonne - France

19e édition à Auxerre, 9e année à Sens, le succès de Garçon La Note se confirme d'année en année. Un festival qui prend de l'ampleur pour plusieurs raisons.

A Sens, désormais quatre concerts par semaine

D'abord, parce qu'il s'étend dans le Sénonais nous dit Anne Bossuyt, la directrice de l'office du tourisme : "nous allons passer de trois à quatre concerts par semaine. Cette année nous aurons le plaisir de recevoir trente-cinq groupes. Nous avons été un peu victimes de notre succès, dans un contexte de bars éphémères notamment, mis en place par les mairies dans les communes où il n'y a pas de café. On a vu dans des villages de cinq cents habitants, des concerts de garçon la note accueillir cinq cent cinquante personnes."

Plus de concerts dans les villages

Ensuite, c'est un festival qui s'étend aussi géographiquement, dans le Sénonais, seulement un tiers des concerts sont prévus à Sens même. Quatre dates sont programmées à Villeneuve sur Yonne, en août et les autres dates ont lieu dans les villages de l'agglomération. Ensuite c'est un festival qui évolue musicalement à Auxerre comme à Sens, explique la programmatrice Sophie Torcol : "il y a beaucoup de jeunes qui reprennent des établissements. Du coup on va aller sur des musiques sur lesquelles on allait moins avant. De l'électro, un peu plus de rap et de pop, des sons plus modernes."

Peut-être deux nouvelles villes en France

Garçon La Note créé à Auxerre il y a dix-neuf ans existe aujourd'hui dans huit villes, dont Dijon, Dax ou encore Chalon sur Saône. Et d'après Sophie Torcol, deux autres villes pourraient l'adopter, les négociations sont en cours : "on est allé démarcher en fin d'année dernière lors de la plus grosse convention des musiques actuelles en France, lors d'une table ronde sur le tourisme".

Et le succès ne se dément pas, les concerts de Garçon la note accueillent en moyenne trois cents spectateurs par soir à Auxerre comme à Sens.