Le Festival interceltique de Lorient maintenu en 2024 mais sous quelle forme ? jeux olympiques

Le Festival interceltique de Lorient aura bien lieu à l'été 2024, le même été que les Jeux olympiques en France, mais adapté.

ⓘ Publicité

"On a été écouté"

Jean-Philippe Mauras, directeur du FIL, dit avoir appris avec "grande surprise" les appels à annuler ou à reporter, du ministre de l'Intérieur. Pourquoi annuler ? Parce que de nombreux gendarmes et policiers seront affectés à la sécurisation des Jeux olympiques. "On parle des Jeux olympiques depuis des années. Apprendre en octobre 2022 que tout compte fait, on aura peut être des problèmes en 2024, ça nous paraissait un peu cavalier."

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a mis fin à un mois et demi d'incertitude mardi, en confirmant que des solutions ont été trouvées pour préserver la plupart des grands événements culturels.

Comme en 2016, dans le Finistère, les Vieilles Charrues et les Fêtes Maritimes de Brest se dérouleront en même temps.

Un challenge

Le Festival interceltique de Lorient devra décaler ses dates de dix jours en 2024, il se déroulera du 12 au 18 août (juste après la clôture) avec trois jours de moins.

"C'est une garantie qu'on attendait avant Noël, car il nous faut 16 à 18 mois pour travailler sur une édition. On a été écouté". Mais comment travailler sur un festival écourté plus tardif ? "Ca sera un festival adapté, on pourra essayer des choses. Le directeur artistique que je suis aime bien le challenge !"

loading