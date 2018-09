Dieppe accueille jusqu'à dimanche 16 septembre 2018 la 20ème édition du festival international de cerf-volant. Cette année l'invité d'honneur, c'est le Cambodge. Et comme chaque année, ces centaines de cerf-volants dans le ciel font office de modèles pour tous les photographes amateurs.

Dieppe, France

La 20ème édition du festival international de cerf-volant a commencé ce samedi 8 septembre 2018 à Dieppe, et ça dure jusqu'au 16 septembre. Une quarantaine de pays invités sont présents pour égayer le front de mer et le ciel, avec des cerf-volants, moulins à vent, parades, concerts et spectacles.

L'appareil photo de Xavier pèse 3kg. © Radio France - Sixtine Lys

Xavier, originaire de l'Eure, est équipé d'appareils photo professionnels, il se décrit comme un "photographe amateur averti". Sa spécialité, c'est la photo animalière, les rapaces notamment. Finalement, photographier le dragon qui flotte dans le ciel, ce n'est pas si différent de ce qu'il fait d'habitude.

Les passants s'arrêtent, parfois un peu impressionnés. © Radio France - Sixtine Lys

Les dragons, les oiseaux, les cerf-volants de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs flottent dans le ciel et se font mitrailler par Jean-François. "Je prends mes photos avec un téléobjectif, pour les voir au mieux." Le parisien est impressionné par le matériel de certains passants. Mais il y en a aussi beaucoup avec des smartphones en main, pour capturer le moment. "Ça fait toujours des souvenirs. Mais pour moi, pour faire une belle photo, il faut un vrai appareil."

Jocelyne, elle, préfère la tablette. © Radio France - Sixtine Lys

Jocelyne, elle, a choisi la tablette pour prendre ses clichés. Ça ne vaut sûrement pas un appareil avec téléobjectif, mais au moins, elle peut envoyer immédiatement les images à ses proches.