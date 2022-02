Le Festival International des Jeux de Cannes dévoile son palmarès 2022, entre jeux de stratégie et divertissements plus légers !

Le Festival International des Jeux de Cannes dévoile ses As d'Or !

C'est la tradition avant l'ouverture du Festival International des Jeux de Cannes, qui démarre ce vendredi et va durer trois jours : le palmarès des As d'Or vient d'être dévoilé, pour permettre aux festivaliers de les tester jusqu'à dimanche !

Le jeu de l'année : 7 Wonders Architect !

C'est donc lui qui récolte le graal cette année : un jeu dont le but est de construire l'une des sept merveilles du monde pour laisser votre marque dans l'histoire. Ceux qui ont déjà joué à "7 wonders", déjà récompensé à Cannes, ne seront pas dépaysés.

Le jeu de l'année "enfants" : Bubble Stories

Nous vous en parlions en fin d'année dernière : Bubble Stories, jeu très rapide pour les enfants dès 4 ans. Une partie est bouclée en 10 minutes, et un jeu à tout petit prix qui permet de s'offrir quelques parties en famille sans se ruiner !

Petit prix, grande aventure ! © Radio France - Kévin Blondelle

Le jeu de l'année "initié" : Living Forest

Vous avez environ trois quarts d'heure devant vous : et si vous en profitiez pour sauver la forêt en proie à un terrible incendie ? Pour cela plantez des arbres, et incarnez un esprit de la forêt. Trois façons de gagner, des illustrations magnifiques, et des mécanismes assez simples à comprendre.

As d'or de l'année "expert" : Dune Imperium

La guerre est proche -cela nous ramène à l'actualité du moment-, rassemblez vos forces et vos espions ! Comptez une voire deux heures par partie, à jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs et plutôt réservé aux joueurs un peu aguerris.