L'édition 2021 du Festival International des Jeux de Cannes annulée

Chaque année, plus de 110.000 visiteurs arpentent les allées du FIJ, le Festival International des Jeux de Cannes. Chaque année, sur la Croisette, des milliers de visiteurs font la queue pour entrer dans l'un des plus grands salons de jeux de société organisé en Europe : 300 exposants, des prix reconnus dans le monde entier et une partie business très importante à côté de la partie grand public ouverte à tous et gratuite.

En 2020, le salon avait pu se tenir juste avant le début de la pandémie de Covid-19 en France mais cette année, impossible de maintenir la manifestation. Il avait été envisagé un temps d'organiser fin mars un salon uniquement pour les professionnels, mais ça n'a pu se faire. Les organisateurs annulent donc totalement l'édition 2021.