Le Festival International Documentaire de Biarritz, le monde sur un écran

Pour l'édition 2023, le FIPADOC élargit son audience en ouvrant le week-end du 21-22 janvier. En commençant le week-end, le public familial devrait être au rendez vous du festival et profiter d'un programmation aussi large que riche. Le festival propose d'ailleurs une catégorie nommée "En Famille". Cette sélection de documentaires en français permet aux petits, mais aussi plus grands de partager un moment privilégié. Autre innovation la programmation doit permettre à ceux qui travaillent de venir profiter d'un film entre amis en fin de journée.

ⓘ Publicité

Petit récapitulatif pour s'y retrouver dans une sélection opulente

Quelques point saillants de la sélection pour être certain de ne pas passer à côté.

Deux avant-première "Thomas Pesquet Objectif France", la France, métropole et Outre-Mer, vues du ciel par le plus célèbre des spationautes. Autre propositions "Mongolie la vallée des ours", comment d'anciens chasseurs veillent scrupuleusement sur la préservation de la nature dans la Taïga.

"Dans la mêlée" la sélection consacrée au rugby . En septembre, la France accueille la Coupe de monde de rugby 2023 et pour soutenir l'événement, le FIPADOC a mitonné une programmation de cinq documentaires sur l'ovalie. Parmi ces choix, le film "Le Rugby est une fête" de Christophe Duchiron, retrace l'histoire du match Dax et Mont-de-Marsan, finale du championnat de France 1963. Une rencontre de légende profondément teintée du folklore rugbystique du Sud-Ouest.

Autre curiosité le film d'ouverture : "29 173 MN" (M.N. pour Miles Nautiques) vous embarque littéralement dans un bateau du Vendée Globe celui de Thomas Ruyant, grâce à un dispositif multi-caméras. Le spectateur vivra la course au rythme d'un ciné concert joué par le DJ Molécule.

Les catégories offrent des choix fournis cette avec la compétition internationale, mais aussi un panorama de la création francophone du cinéma documentaire. Autre sélection 'Visions d'Ukraine", le pays est invité d'honneur cette année et voisinera avec des sélections consacrées aux pays baltes ou une sélection sur la Gastronomie ou même la catégorie "Impact" sur l'engagement et la justice sociale.

Les coups de cœur de la déléguée générale Christine Camdessus

Lorsqu'on demande à Christine Camdessus de bien vouloir nous livrer quelques coups de cœur la passion de transmettre prend le relai et la déléguée générale du festival devient intarissable. "Si vous aimez la politique, il y a des films sur la politique. Si vous aimez l'histoire, il y a des films sur l'histoire,"

"Les dossiers bleus", un film basque en basque. L'histoire d'un réalisateur dont le père a été torturé par la police pendant les années noires. Il essaie alors comprendre comment on identifie tout ce qui est qualifié de "torture d'État". Ça, c'est un film très politique."

"On peut aussi partir dans la compétition musicale. Vous avez un grand portrait de Cesaria Evora. Pour ceux qui aiment plus le rock ? Un grand portrait de Sinéad O'Connor (intitulé "Nothing Compares" NDLR)

"Dans cette compétition où on a trouvé beaucoup de petits héros, Un film qui se passe dans un internat en Pologne, où ces trois petits enfants aveugles qui apprennent la musique, le braille, et cetera. Un film extrêmement touchant et émouvant. Sur ce qui s'est passé en Ukraine quand la guerre a commencé "Marioupol" qui est sous titré en basque. Et quand le printemps arrive la ville est libérée. Un autre film sur les para olympiques ukrainiens pour lesquel ça devient plus compliqué d'aller s'entraîner".

"Spécial coup de cœur, peut être "Allonz Enfants", sur des gamins qui sont intégrés dans un grand lycée parisien parce qu'il a une spécialité hip hop. Là, il y a toute cette énergie de l'enfance et de l'adolescence qui sont à la conquête du monde. 150 films, vous en avez bien, 20 ou 25 sur lesquels vous aurez vraiment un bon moment."