Le Festival international de carillon de Perpignan fait résonner le centre-ville

C'est un évènement incontournable depuis 2002 : le festival international de Carillon de Perpignan se tient du 14 juillet au 18 août. Plusieurs musiciens et compositeurs du monde entier viennent se produire le temps d'un concert.

Chaque mercredi, le centre-ville résonne pendant plus d'une heure au son des cloches. Cette année, crise sanitaire oblige, les carillonneurs sont principalement européens, deSuisse, d'Allemagne, des Pays-Bas ou encore d'Estonie.

"Ce festival met en valeur le grand carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui date de 1878. Nous avons déjà reçu des carillonneurs américains, néo-zélandais, japonais et évidemment européen et français." (Laurent Pie, carillonneur de la cathédrale de Perpignan et organisateur du fetsival)