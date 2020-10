Le festival international du cirque de Grenoble reporté en janvier

Organiser un événement d'ampleur aujourd'hui, c'est un numéro d'équilibriste, voire de circassien. Le festival du cirque de Guy Chanal n'échappe pas à la règle et l'événement qui devait fêter cette année sa 19e édition à Grenoble au Palais des Sports va devoir patienter un peu.

Un report, pas une annulation

"Avec une jauge à 1000 personnes, on ne passe pas" explique Guy Chanal, dont l'événement est pour le moment reporté et non annulé. Il revendique une fréquentation chaque année "entre 17 et 18.000 spectateurs" Les nouvelles dates sont prévues les 14, 15, 16 et 17 janvier 2021. Après la foire de Grenoble, c'est un autre rendez-vous de l'automne qui passe son tour.

Le festival aura lieu - Thomas Bonzy, avocat de l'organisateur

Pour l'avocat de Guy Chanal, Thomas Bonzy, l'inquiétude est importante aujourd'hui "le festival aura lieu, j'en suis sûr. Je ne suis pas médecin, et je ne conteste pas la décision de l'État, mais je voudrais qu'ils nous donnent un cap. Je ne connais pas un organisateur d'événement qui peut ainsi naviguer à vue. Nous sommes dans l'incapacité de programmer quoi que ce soit".

