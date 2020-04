Le Festival international du film d'animation d'Annecy sera en version numérique du 15 au 30 juin 2020

L'idée avait été lancée au moment de l'annonce de l'annulation de l'événement, c'est désormais officiel : le Festival international du film d'animation d'Annecy aura bel et bien une version numérique. Les dates sont également annoncées : du 15 au 30 juin 2020. Cependant, on ne sait pas encore vraiment comment cela va se passer.

"Une expérience inédite en ligne"

Seule indication pour l'instant : "la majorité de la sélection du meilleur de l’animation 2020 sera bien disponible sur la plateforme que nous développons actuellement. D’autres contenus, inédits et exclusifs sont à l’étude, basés sur nos formats habituels qui font le succès du Festival, du Marché (Mifa) et de nos rencontres ! Découvrir, visionner, s’informer, échanger, lancer de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, repérer des talents et contenus… C’est ce que nous vous proposerons dans une expérience inédite en ligne de ce qui fait la richesse d’Annecy. Prochainement, plus d’informations sur Annecy 2020 Online (contenus, modalités d’accès…)"

Les festival annonce également ce mercredi le jury de cette édition 2020 ainsi qu'une partie de la sélection officielle. Au total, le festival a reçu plus de 3 000 films, toutes catégories confondues, en provenance de 94 pays.