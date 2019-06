Le Festival international du film d’animation d'Annecy fait plus de place au grand public

Haute-Savoie, France

Uniquement réservé aux professionnels ! C’était, jusque-là, l’une des principales critiques répétées aux organisateurs du Festival international du film d’animation d’Annecy. Le message semble avoir été (enfin) reçu. "On a changé notre paradigme", explique le directeur artistique. "Le grand public a toujours eu une place importante, poursuit Marcel Jean, mais là nous avons voulu faire en sorte que cette place-là prenne une dimension spectaculaire."

Résultat, le spectateur lambda, celui qui ne porte pas son accréditation autour du cou, va être choyé. Des séances réservées au grand public pour toutes les avant-premières mondiales (Toy Story 4, Playmobil…) ont été négociées avec les distributeurs. "Ce n’est pas toujours simple car cela signifie pour eux des entrées en moins", indique Dominique Puthod, président de Citia et maire de la commune déléguée d’Annecy. "Mais nous avons réussi et cela prouve la force du festival."

On a des avant-premières pour le public annécien pour tous les gros morceaux du festival." Marcel Jean, directeur artistique du festival international du film d’animation

Le Japon est l'invité d'honneur de la 59e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy.

Dans la peau d'un Playmobil

Le festival proposera également le dôme de la VR. Cet espace installé aux Haras, sera dédié à la réalité virtuelle. "Le public pourra par exemple se mettre dans la peau d’un Playmobil avec des mains en forme de pince sans les quatre doigts et le pouce opposable", détaille Marcel Jean. L’occasion de vivre une expérience unique. Toujours aux Haras, les fans de la trilogie Dragons vont découvrir une exposition inédite de plus de 200 œuvres de making of.

Le programme des expositions à découvrir en CLIQUANT ICI.

Enfin, elles restent incontournables. Les projections sur grand écran et en plein air sur le Pâquier seront de retour avec cette année un programme alléchant. Ratatouille le mardi 11 juin, Spider Man new génération le mercredi 12 juin en présence de Camélia Jordana, l’une des voix françaises et un rendez-vous dores et déjà très attendu, la Reine des neiges en version karaoké programmé le vendredi 14 juin.

Le programme des projections en plein air à découvrir en CLIQUANT ICI.