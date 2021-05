Le Festival international du film d’animation d’Annecy, premier grand rassemblement français avec du public

"C’est l’édition du combat !" Et des retrouvailles. Un an après une édition 100% digitale, les organisateurs du Festival international du film d’animation d’Annecy ont confirmé le retour des festivaliers et du public pour cette année. Ce vendredi, ils ont indiqué que 5000 accrédités masqués (contre 12 300 en 2019) seraient présents du 14 au 19 juin pour fêter les 60 bougies de ce rendez-vous majeur dans le monde de l’animation.

Festivaliers essentiellement européens

Annecy est le premier festival international de cinéma à être organisé physiquement en France depuis la réouverture des lieux culturels, et avant le grand retour de Cannes sur la croisette, en juillet. "Les festivaliers viendront essentiellement d’Europe, explique le patron du festival, Mickaël Marin. Nous aurons aussi quelques professionnels extra-européens, des personnes qui auront été vaccinées." Le festival profite de la réouverture des salles de cinémas (depuis le 19 mai) avec une capacité qui sera porté à 65% à compter du 9 juin.

Les contraintes sanitaires seront importantes et nous serons très rigoureux." - Mickaël Marin, le directeur du Festival international du film d'animation d'Annecy

Face à la situation sanitaire, le festival "a dû s'adapter mais n'a pas transigé", a souligné le délégué artistique du festival, Marcel Jean. Dix long-métrages seront en compétition (voir la liste en cliquant ICI) dans la catégorie principale. Malgré la pandémie, des leçons de cinéma, "making of" et autres rendez-vous seront proposés sur place, et retransmis en ligne pour les festivaliers.

Des offres pour les fans haut-savoyards

Pour cette édition 2021, le festival souhaite également impliquer au maximum le public local. "Les annéciens pourront visiter de nombreuses expositions dont celle au Musée château consacrée à Michel Ocelot mais aussi des séances d’avant-premières", détaille Mickaël Marin. Un village du festival sera installé au cœur du haras d’Annecy. Les habitants de Haute-Savoie pourront également acheter un Pass grand public. Il permettra notamment un accès aux salles de projections (dans la limites des places disponibles).