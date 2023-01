Le festival international du film fantastique de Gérardmer se prépare à souffler sa 30ème bougie

Le président de l'association du festival international du film fantastique de Gérardmer se replonge en arrière. Effectivement, le bébé de Pierre Sachot va fêter ses 30 ans cette année, avec une nouvelle édition organisée du 25 au 29 janvier prochain, dont une soirée spéciale le 28 au soir. "Quand on est parti en novembre 93 pour créer le festival, on ne pensait jamais en arriver là", confie-t-il avec émotion.

Un beau casting

Alors pour la 30ème édition, il se devait de marquer le coup et de célébrer comme il se devait cet anniversaire. "Je ne sais pas si j'en ferai encore 30, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a invité des personnalités déjà venues comme membres du jury, et quand on leur a parlé du 30ème, elles étaient déjà dans le train", sourit-il. Il y aura effectivement à l'affiche pas moins de 40 films à voir, issus de 19 nationalités différentes.

En tête d'affiche évidemment, le jury, présidé par un couple cette année : Bérénice Béjo et Michel Hazanavicius. Mais ces derniers seront assistés de beaux noms, principalement régionaux. "C'est important l'ancrage territorial, donc on a Alex Lutz, de Strasbourg, Pierre Deladonchamps qui est Nancéien, Anne Le Ny qui est venue tourner 'Le Torrent' dans la région. Un jury c'est aussi cohérent, ce n'est pas fait par hasard. Le festival est né à Gérardmer, il vit à Gérardmer, et c'est essentiel qu'il y demeure", explique Anthony Humbertclaude, le coordinateur général du festival.

En outre, un hommage sera rendu à Jaume Balagueró, trois fois récompensé à Gérardmer. Le Coréen Kim Jee-Woon sera également de la partie le samedi 28 à 17h. Sans oublier les nombreuses expositions et activités disséminées un peu partout dans Gérardmer au cours du festival.