VIDÉOS - Le festival Jazz sous les pommiers dévoile les 12 premiers noms de l'édition 2019

Coutances, France

"C'est un grande fête de la musique, Jazz sous les pommiers", assure Denis Le Bas. Le directeur artistique du festival, qui aura lieu du 25 juin au 1er juillet 2019, a dévoilé ce mardi les douze premiers noms au programme pour l'été prochain. Pas de stars planétaires, par contre, comme chaque année il y a des artistes nouveaux et des pépites à découvrir. "On est en plein dans la finalisation du programme, qu'on veut avoir fini avant Noël ou le jour de l'an", explique Denis Le Bas.

On ne connaît pas forcément les noms mais on vient à ce festival pour découvrir, parce qu'on nous fait confiance. Les habitués sont rarement déçus, et on vient pour une couleur, avec du jazz, une soirée blues, ou encore un concert plutôt salsa en ouverture"

"Des" jazz plutôt que "du" jazz

Parmi les noms égrenés, on notera Avishaï Cohen, "pas le contrebassiste, l'autre, le trompettiste, aussi israélien, aussi un groupe incroyable", qui mêle "le jazz et la trompette avec son groupe rock avec deux batteries", nommé Big Vicious. Bottes blanches et lunettes noires, l'expérience vaut le coup d'oeil.

La première star de ce programme, c'est Fatoumata Diawara, ex-chanteuse lors de la dernière tournée de Matthieu Chedid, qui a également interprété un rôle tout en chanson dans le film primé aux Oscars 2015 Timbuktu d'Abderramane Sissako, et qui est en train de devenir la reine d'une musique malienne moderne, mêlant la guitare électrique aux musiques traditionnelles.

Le concert d'ouverture du Spanish Harlem Jazz Orchestra, un big band quinze cubains de New York qui proposent un jazz teinté de salsa, vont faire démarrer le festival.

Parmi les autres artistes présentés, Anne Paceo, artiste en résidence à Coutances jusque fin 2019, avec deux représentations, l'une avec des artistes brésiliens, l'autre mêlant hip-hop et jazz en collaboration avec trois MC et un groupe, ou Philip Catherine, autre homonyme déroutant, mais c'est bien un guitariste de jazz qui a joué avec Chet Baker. Cécile McLorin Salvant, primée comme Voix de l'année aux victoires du jazz 2018, est également programmée, ainsi que The Amazing Keystone Big Band, le Jacques Schwarz-Bart quartet, SFJazz Collective, et Andy Emler & Dave Liebman duo. L'orchestre d'Harmonie de Coutances se produira également avec l'artiste Emmanuel Bex.

Ouverture de la billeterie à partir du 16 mars

La billeterie ouvre plus tôt cette année, à partir du 16 mars pour les abonnements et le 30 mars hors-abonnements. Une soirée de présentation de l'édition 2019 aura lieu cette année à Caen, le lundi 11 mars à 19 heures dans le foyer du Théâtre de Caen, suivi de la traditionnelle soirée de présentation à Coutances le 15 mars à 20 heures au théâtre municipal de la ville.