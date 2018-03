Le festival jurassien No Logo lève le voile sur une partie de son affiche

Par Laurine Benjebria, France Bleu Besançon

Le festival No Logo dévoile ce mercredi le nom de 5 artistes qui participeront à l'édition 2018. Des groupes de reggae et de jazz qui se produiront en août à Fraisans pour le plus grand plaisir des festivaliers franc-comtois.