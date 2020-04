Le Festival Kann al Loar de Landerneau reporté en 2021

"C'est assez triste pour nous" souffle Marie Pasquereau la présidente du festival landernéen. "Suite à l'annonce du Président lundi soir, la question ne se posait plus, on attendait cette annonce pour voir ce qu'on allait faire. On avait déjà bien anticipé le fait qu'on n'allait pas pouvoir tenir ce festival."

Rendez-vous en 2021

Le festival est, certes, cette année annulé, mais l'équipe organisatrice n'est pas abattue et travaille "depuis quelques temps sur son report". La programmation est reportée dans sa quasi totalité à l'année prochaine, pour le prochain festival qui se tiendra les 9-10-11 juillet 2021. "C'est beaucoup plus raisonnable cette annulation, l'important c'est la santé du public, des artistes et des bénévoles" rajoute Marie Pasquereau.

L'association n'est pas en péril - Marie Pasquereau, présidente

La présidente du festival souhaite également rassurer sur l'avenir du festival. "On n'a pas engagé tellement de frais et avec les reports à l'année prochaine, l'association n'est pas en péril donc ça permet d'être plus serein pour la suite". Des envies de proposer des spectacles avant "juillet de l'année prochaine" titillent déjà les organisateurs qui ne souhaitent pas attendre encore un an avant de retrouver le public landernéen.