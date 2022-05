Le festival L'Air du temps à Lignières retrouve ses habitudes

Le festival L'Air du Temps de Lignières enchante à nouveau la ville depuis mercredi et jusqu'à samedi. Une joie pour le directeur, après une annulation en 2020 et une version allégée en juin dernier.

"C'est une joie de faire un pas de plus vers le retour à la normale". Le directeur du Festival L'Air du Temps, à Lignières, est heureux : depuis mercredi et jusqu'à dimanche, la musique peut à nouveau résonner (presque) comme avant dans la ville. Après une annulation en 2021, et une version allégée en juin dernier, ce rendez-vous incontournable peut fêter sa 30ème édition avec son public en ce week-end de l'Ascension, comme à l'accoutumée.

"C'était très important de revenir à l'aventure"

Keren Ann, Yves Jamais, Alexis HK... les artistes sont nombreux à se succéder pendant ces quatre jours de festival dans la ville berrichonne. Le directeur était attaché à faire revenir le plus vite possible l'événement lors de ce week-end de l'Ascension : "quatre jours d'affilée, avec un pont, ça permet au public de revenir. Donc c'était très important et même stratégique de revenir à l'aventure" assure Sylvain Dépée.

Une aventure qui a été préparée cette année dans des conditions particulières, à cause des inconnues liées à l'épidémie de Covid-19. "On ne savait pas à quelle sauce réglementaire on allait être mangés, quel protocole il allait falloir appliquer" explique le directeur. C'est pour ça que plusieurs grands spectacles sont organisés en extérieur, sous la Halle de Lignières, au cas où des jauges auraient été imposées.

On a fait évoluer l'organisation au fur et à mesure, pour ajouter tout ce qu'il nous était possible de faire, et avoir un festival le plus convivial possible.

Heureusement, la situation s'étant arrangée, il est désormais possible de réunir plusieurs centaines de personnes, et de partager des moments "du monde d'avant".

Et les spectateurs ont répondu présents pour ce retour : près de 400 personnes présentes mercredi soir, et une soixantaine de forfaits vendus pour assister aux quatre jours de concerts. "On est plutôt sur un attachement clair des spectateurs à L'Air du Temps, une volonté de faire partie de cette aventure collective" se félicite Sylvain Dépée.

Sylvain Dépée, directeur du Festival L'Air du Temps de Lignières, invité de France Bleu Berry. Copier

Clap de fin pour la cofondatrice des Bains-Douches

A noter que cette 30ème édition du Festival sera la dernière d'Annie Marchet, qui a co-fondé les Bains-Douches il y a plus de 40 ans, puisqu'elle rendra sa casquette de présidente de l'association ensuite. Pour que la transition se fasse en douceur, elle a même laissé sa place d'organisatrice de l'événement, et a donc participé pour la première fois à L'Air du Temps en tant que spectatrice. Et ça ne sera probablement pas la dernière. "Annie, elle est passionnée par la chanson, elle est passionnée par sa ville, donc elle sera jamais très très loin des Bains-Douches" assure Sylvain Dépée.

Et votre radio vous fait vivre le Festival L'Air du Temps, édition 2022 : France Bleu Berry sera en direct de Lignières ce vendredi 27 mai, de 16 heures à 19 heures.