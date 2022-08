Le festival Les Diablintes joue sa survie et lance un appel aux dons aux Mayennais

Le festival mayennais Les Diablintes joue sa survie en ce moment. L'association L'Oriolet qui organise ce festival rock celtique à Vaiges, est en déficit. Les concerts du 24 et 25 juin cette année n'ont pas attiré assez de spectateurs, à cause de la météo pluvieuse. Le nombre de billets vendus n'est donc pas au rendez-vous et les caisses aujourd'hui sont vides. Le festival Les Diablintes lance donc un appel aux dons.

"On est actuellement en déficit"

Les organisateurs espéraient atteindre 4 000 spectateurs sur les deux jours : finalement, 2 800 places ont été vendues au total. "Sur ces deux jours, pour pouvoir équilibrer le festival, il nous a manqué entre 1 000 et 1 200 festivaliers", explique Jésus Lopez, le trésorier de l'association L'Oriolet. Contrairement à d'autres festivals, comme le V and B Fest' qui peut s'appuyer financièrement sur une entreprise, Les Diablintes fonctionne entièrement grâce à des bénévoles.

La programmation de cette 2è édition du festival était alléchante, avec en tête d'affiche le groupe Les Fatals Picards. Selon Jésus Lopez, la météo pluvieuse a refroidi les festivaliers. "Le jour même, le vendredi, il a plu et le samedi, à l'ouverture du festival, on a pris une grosse averse. Je pense que les locaux qui se seraient décidés au dernier moment ne sont pas venus", affirme Jésus Lopez.

Le déficit est colossal entre 45 000 et 50 000 euros. L'association L'Oriolet doit rapidement trouver de l'argent, d'où cet appel aux dons, car certains fournisseurs n'ont toujours pas été payés après le festival. "On avait à cœur de faire travailler le maximum de fournisseurs locaux et on a à cœur de pouvoir honorer toutes nos dettes vis-à-vis de ces fournisseurs : ils nous aident beaucoup actuellement puisqu'ils acceptent en grande majorité de pouvoir étaler les paiements pour nous aider et pour pouvoir perdurer", se réjouit le trésorier de l'association.

Les dons sont déductibles des impôts. L'association L'Oriolet prévoit également d'organiser des concerts prochainement afin de renflouer les caisses du festival.