Saint-Nazaire, France

Dès l'annonce d'une partie de la programmation de la 27ème édition du festival, la venue de l'ex chanteur de Noir désir, condamné pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant en 2003, avait suscité un début de polémique. Le maire de Saint-Nazaire David Samzun s'était fendu d'une lettre, rendue publique, au président du festival Les Escales, pour lui dire sa "totale désapprobation". L'élu socialiste évoquait, entre autres, son "attachement au maintien de la paix civile dans un contexte où le chemin qui reste à parcourir pour protéger les droits des femmes (...) est encore long". Durant le week-end, le Front National de Saint-Nazaire avait surenchéri en suggérant de "jouer sur les subventions" versées par la Ville de St Nazaire aux Escales.

Le directeur du célèbre festival aura-t-il été sensible à ces prises de position ? Dans un communiqué publié de lundi après-midi, Gérard Chabaud écrit en tout cas que "plusieurs personnes, des sphères publiques et privées, ont désapprouvé" le choix de la venue de Bertrand Cantat. Et il justifie cette annulation ainsi : "nous sommes attachés à ce que le festival reste un espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble et les valeurs humanistes restent au cœur de notre projet", tout en rappelant que ce choix de programmer l'ex chanteur de Noir Désir le 29 juillet 2018 sur la scène nazairienne s'était fait "au nom de la liberté artistique", et de "la qualité du dernier disque de Bertrand Cantat". En revanche, le rockeur français se produira bien à Nantes les 2 et 3 mai 2018 sur la scène de Stereolux.