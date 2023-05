Le Festival "Les joyeuseries" à la Chaussée-Saint-Victor, vendredi, samedi et dimanche

le Festival "les Joyeuseries" est de retour pour sa cinquième édition à la Chaussée-Saint-Victor, tout à côté de Blois. C'est vendredi, samedi et dimanche avec une scène in et une scène off, l’occasion de découvrir gratuitement de nouveaux talents de le région Centre-val-de-Loire.

Vendredi, samedi et dimanche, le festival "Les Joyeuseries" à La Chaussée Saint Victor Pour la cinquième année, c’est dans cette salle devenue incontournable "Le Carroir" que les artistes se produiront sur scène pour le festival "Les Joyeuseries" à la Chausée-Saint-Victor. Vous pourrez assister à des des spectacles payants dans l'auditorium, le vendredi 5 mai, Baptiste Lecaplain , jouera son nouveau spectacle « voir les gens », il vous entrainera comme dans une piscine à boules, ouverte aux enfants comme aux plus grands et dans laquelle vous n’aurez pas besoin de sou déchausser. ⓘ Publicité Le samedi 6 mai, c’est la troupe du Jamel comédie club , qui s’engagera à réveiller vos zygomatiques. Cette soirée sera une occasion unique dé découvrir les talents de la nouvelle scène de l’humour repérés par Jamel Debbouze.`

Le dimanche 7 mai, c’est Malik Farès qui vous donne rendez-vous pour son spectacle « en confiance » il vous entrainera dans un son mode, ou chacun ose être soi-même et se sent en confiance. Un spectacle recommandé par sa maman en personne. Tous ces spectacles sont payants au tarif de 25 euros en pré-vente, 35 euros sur place, vous pouvez aussi profiter du pass 3 jours à 60 euros. Sur la scène off, ce sont les talents de la région Centre-Val-de-Loire qui se produiront avec J ane Porter Trio , un jeune blésois de 23 ans, Mathis Poulin qui a récemment joué en première partie d’artistes comme Clara Luciani, Gauvain Sers, Volo, Hoshi ou encore Léa Paci. Youyou , présentera son tout premier one woman show «Je suis malade » dans lequel elle aborde avec beaucoup d’humour son parcours médical et ses mésaventures avec beaucoup d’autodérision. Vous pourrez aussi assister à une grande soirée « disco-funk » avec les Chip’s , la « Wash à Toto » vous proposera un grand voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans. La famille Morales vous présentera sur scène, les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston ». Le duo Station Kaameleon vous proposera un concert pop-rock totalement déjanté et vous pourrez participer a un après-midi en famille le dimanche de 14h à 18h. Toute la programmation du festival " Les Joyeuseries " est à retrouver : ici Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !