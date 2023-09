Le Festival Luminescences bientôt de retour au Zoo d'Amnéville

Il avait déjà étonné et ravi des milliers de visiteurs pour sa première édition : le festival Luminescence fait son retour au Zoo d'Amnéville.

2.000 lanternes

Le festival, devenu l'une des attractions phares des fêtes de fin d'années en Moselle, prend une nouvelle dimension. Il sera composé cette année de 2.000 lanternes, soit le double de l'an passé, tout au long d'un parcours d'1,4 km. Et le Zoo promet un spectacle renouvelé avec 80% de nouveautés. Le thème cette année est "Welcome to paradise".

Les équipes en charge de l'installation des lanternes sont à pied d'œuvre depuis début le 8 septembre pour que tout soit prêt le jour de l'ouverture au public, le 21 octobre. 35 salariés de l'entreprise spécialisée "Lantern group" sont venus spécialement de Chine pour le construire.

Grâce à Luminescence, le parc cherche à élargir sa fréquentation pendant l'automne et l'hiver, deux périodes habituellement creuses. L’an dernier , durant les cinq mois d’exposition, il avait vu son nombre de visiteurs multiplié par quatre par rapport à l’année précédente.

Les préparatifs de la deuxième édition du Festival Luminescence au Zoo d'Amnéville © Radio France - Thomas Lavaud

