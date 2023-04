Le festival Mimos fête ses 40 ans à Périgueux avec des spectacles et un bal masqué

En 2022, le spectacle "Horizon" créé pour Mimos et à partir de la cathédrale Saint-Front avait été un énorme succès.

Le festival Mimos fête ses 40 ans cette année et il a dévoilé ce mercredi, la programmation pour l'évènement prévu du 4 au 8 juillet prochain. Dans cette programmation "à l'esprit de fête" explique Nathalie Élain, la directrice du théâtre de l'Odyssée, il y aura 20 spectacles dans le IN, 17 dans le OFF.

ⓘ Publicité

Des spectacles familiaux

Les spectacles de cirque, de danse, de marionnettes notamment sont prévus pendant quatre jours partout dans la ville. Les spectacles qui se déroulent au théâtre ou au Palace sont payantes (tarif maximum 20 euros, 8 euros minimum), les autres dans les jardins de Vésonne ou encore au Parc Gamenson sont gratuits tout comme le spectacle d'ouverture et de clôture.

Parmi les compagnies présentes, certaines se sont déjà produites en Dordogne lors des éditions précédentes de Mimos. Les spectacles proposés seront majoritairement "des spectacles familiaux" selon Nathalie Élain "accessibles à tous". Les représentations sont prévues à différents moments de la journée et notamment lors de la pause déjeuner pour permettre aux travailleurs d'y assister.

Les filles du Mime Marceau seront présentes le 6 juillet pour une journée d'étude "Raconter Mimos". Marcel Marceau a vécu en Dordogne après avoir fui Strasbourg pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ses filles viendront présenter le documentaire qui vient de sortir sur sa vie.

Un spectacle d'ouverture XL

Comme l'an dernier, avec le spectacle "Horizon" sur les coupoles de la cathédrale Saint-Front, un spectacle spécifique est prévu pour l'ouverture du festival le mardi 4 juillet. La compagnie Générik Vapeur prépare son spectacle XL (40 en chiffres romains) car la compagnie fête elle-même ses 40 ans. Il s'agit d**'une déambulation avec du feu d'artifice et de la danse** depuis les quais jusqu'à la place Tourny, le boulevard Montaigne avant de revenir devant le théâtre de l'Odyssée.

Avant ce spectacle, les habitants et les participants de Mimos qui ont gardé des souvenirs des précédentes éditions sont invités à écrire une lettre et à l'envoyer au théâtre avant le 5 juin. Ces écrits seront utilisés par la compagnie au moment de la déambulation.

Un bal masqué années 80 en clôture

En clôture de cette 40e édition, un grand bal masqué est prévu, animé par Christian Ubl. L'artiste avait déjà présenté un spectacle avec un bal participatif il y a quelques années. Le bal sera aux sons des années 80, car le festival a été créé en 1983. Pendant ce bal masqué, animé par DJ Moulinex, où les participants sont invités à venir habiller en tenues des années 80, des images des éditions précédentes seront projetées sur la façade du théâtre.

La billetterie ouverte dès le mois de mai

La billetterie pour cette 40e édition de Mimos ouvrira le mardi 30 mai prochain à 9h30. Le prix des places pour les spectacles payants varient entre 8 et 20 euros, selon les lieux.