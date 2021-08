Aux portes de Saint-Malo, le festival No Logo Bzh se prépare à retrouver son public

Après près de deux ans d'absence, No Logo Bzh se prépare à accueillir les festivaliers les 13, 14 et 15 août au Fort de Saint-Père à côté de Saint-Malo.

Tout doit être prêt pour accueillir les festivaliers vendredi 13 août. Depuis deux semaines, 180 personnes travaillent d'arrache-pied pour tout mettre en place : il faut monter les deux scènes, les structures et sas d'entrée. Les 13, 14 et 15 août, le festival de reggae et de musiques du monde No Logo Bzh revient au Fort de Saint-Père près de Saint-Malo, après près de deux ans d'absence.

Une 4ème édition après près de deux ans d'absence

En raison de la crise sanitaire, l'édition 2020 avait du être annulée. Créé en 2017, No Logo Bzh revient cette année, pour sa 4ème édition, avec une vingtaine d'artistes comme Panda Dub, Jahneration, Danakil ou Keziah Jones. En raison de la situation sanitaire, les organisateurs n'ont appris qu'en juin dernier que le festival pourrait être maintenu. "On a eu peu de temps pour se préparer. D'habitude on a plusieurs mois, là il a fallu mettre les bouchées doubles", indique Michel Jovanovic, le directeur de No Logo.

Il n'a cependant aucune crainte : tout sera prêt pour le premier concert, prévu vendredi à 15h30. Les organisateurs attendent d'ailleurs ce moment avec impatience : "On est un peu fébriles, on a envie que ça redémarre. Tous les ans, les gens nous disent qu'un festival comme celui-ci recharge leurs batteries pour l'année. C'est un rituel. Ce qui va nous apporter le plus d'émotion c'est quand le public sera là et que les artistes seront sur scène. Je pense qu'il va se passer quelque chose de magique", sourit Michel Jovanovic.

Un festival comme avant

Les organisateurs ont fait le choix de conserver la formule habituelle avec trois jours de concerts debout, un camping, comme avant. Seule modification : le passe sanitaire à l'entrée, et le port du masque debout. La jauge, habituellement fixée à 12 000 festivaliers par jour, a été abaissée à 7000 festivaliers. "On pense faire entre 5000 et 7000 spectateurs par jour. Ce qui est déjà un beau score au vu du contexte et d'autres événements", indique Michel Jovanovic.

Il reste encore des places sur la billetterie en ligne du festival. Aux portes d