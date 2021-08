Le festival No Logo de retour à Fraisans pour une huitième édition

Le festival de reggae et de world music, No Logo, entame sa huitième édition ce vendredi. En tout, 7 500 personnes s'y rendront jusqu'à dimanche. Le festival se tiendra sans distanciation sociale et avec un contrôle du pass sanitaire à l'entrée.

Ce n'était pourtant pas gagné mais le festival No Logo est de retour pour une huitième édition. Les organisateurs ont opté pour la mise en place sanitaire étendu à chaque personne qui mettra un pied sur le site, installé près des forges de Fraisans (Jura). Alors que l'obligation gouvernementale s'appliquait uniquement aux festivaliers, tous les prestataires et membres du staff devront également s'y plier.

Florent Sanseigne, le directeur de No Logo, revient sur les complications rencontrées pour organiser son festival. Copier

"C'était la condition qu'on s'est fixée pour atteindre notre objectif, à savoir un festival sans distanciation, avec bar, buvette, camping etc.", explique Florent Sanseigne le directeur de No Logo. En tout, 7 500 personnes devraient se rendre au festival de reggae entre vendredi et dimanche. 6 000 d'entre elles ont opté pour un pass 3 jours, et 500 personnes par jour devraient s'y rendre seulement une journée.

Trente-cinq artistes se représenteront sur scène dont Biga Ranx, Flavia Coelho ou encore le groupe Danakil.