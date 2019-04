Le festival No Logo dévoile sa programmation

Avec 42.000 entrées l'an dernier No Logo est devenu le premier festival de reggae en France. Pour sa 7ème édition No Logo accueillera Ziggy Marley, Tiken Jah Fakoly, Busy Signal ou encore Dub Inc du 9 au 11 août aux Forges de Fraisans dans le Jura.

Fraisans, France

C'est l'histoire d'un festival qui ne doit rien à personne. En 6 ans le festival No Logo qui se tient chaque été à Fraisans dans le Jura a réussi son audacieux pari et affiche une belle réussite économique : avec 42.000 entrées l'an dernier No Logo est devenu le premier festival de reggae de France.

1 million d'euros de retombées économiques

No Logo ramène par ailleurs beaucoup de monde dans la région puisque "60% des festivaliers ne sont pas franc-comtois, précise Florent Sanseigne, son directeur. Le festival amène plus d'1 million d'euros de retombées économiques pour Fraisans et le département du Jura. Sachant que le festival ne coûte rien au contribuable jurassien, je pense que c'est pas mal" ajoute-t-il encore avec fierté. Car c'est la particularité de No Logo : le festival se finance sans aucune subvention publique.

D'après une étude 60% des festivaliers ne viennent pas de la Franche-Comté. - Antoine Saba

1 million d'euros ? D'après le maire de Fraisans, Christian Girod, le montant des retombées est même bien supérieur.

45 artistes sur trois scènes pendant trois jours

Ziggy Marley, Tiken Jah Fakoly, Dub Inc ou encore Busy Signal voilà quelques uns des 45 artistes qui se produiront du 9 au 11 août sur les trois scènes des Forges de Fraisans.

Le pass trois jours va de 55 à 65 euros, c'est de 22 à 26 euros pour l'entrée à la journée. Les places sont déjà en vente sur le site du festival.