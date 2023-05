Le festival Off d'Avignon présente sa 57ème édition

Le festival d'Avignon se rapproche. Le Off vient de présenter sa 57e édition qui se déroulera du 7 au 29 juillet 2023. 1491 spectacles vous seront proposés dont 370 joués pour la première fois à Avignon et 466 créations. Les compagnies étrangères font leur grand retour après plusieurs années compliquées à cause de la crise sanitaire. 125 ont répondu présentes contre 66 l'année dernière. Le programme numérique sortira le 15 juin, le même jour que l'ouverture de la billetterie Ticket'Off.

Une nouvelle carte d'abonnement

Lors de cette conférence de presse, les deux co-présidents ont annoncé plusieurs nouveautés. Tout d'abord, la carte d'abonnement du Off change de nom : elle s'appelle désormais la carte avantage. Elle donne toujours accès à 30 % de réduction sur les prix des billets mais en plus, elle permet aussi de payer moins cher chez certains commerçants comme par exemple ceux des Halles.

Une programmation plus lisible

Deux nouveaux guides sont aussi proposés : un guide jeune public recense 174 spectacles pour enfants, et un guide international ceux des compagnies étrangères. Le festival Off d'Avignon se veut aussi plus ouvert à de nouveaux publics. 2 000 places gratuites seront proposées aux habitants des quartiers d'Avignon mais aussi à des enfants du Vaucluse. Chaque représentation sera complétée par des explications.

Enfin, les professionnels pourront réserver des créneaux dans la salle de spectacle du forum pro pour y présenter leur travail, leurs projets à d'autres professionnels. L'objectif de toutes ces nouveauté est de structurer le festival Off, sans lui enlever sa spontanéité et donc son identité.

Parmi les perspectives évoquées pour l'environnement il y a l'objectif de passer de 60 tonnes de déchets papiers à 25 en limitant le nombre d'affiches autorisées par compagnies.

Un rapprochement avec le In ?

Par ailleurs, devant la presse et leurs partenaires, les responsables du Off ont affirmé leur volonté de renforcer leur collaboration avec le In. "Il faut mettre fin à une rivalité imbécile", lâché le co-président Harold David. Et dans le public, la présence des deux responsables du In est soulignée par Laurent Domingos. "C'est historique car le directeur et le directeur délégué du In sont venus à la conférence de presse. Je pense que ce n'est jamais arrivé", remarque l'autre co-président du Off.

Dans les prochaines semaines il est question de "collaborer ensemble pour le public". "Vous aurez la surprise de la concrétisation de notre collaboration. Mais on peut imaginer que l'expérience du public soit une expérience In et Off c'est à dire que son parcours artistique soit guidé par aller voir des pièces dans le In et dans le Off, avoir des évènements ou des lieux communs. On a tout un tas de similitudes mais on garde des identités différentes et on les revendique", explique Laurent Domingos, qui exclut donc une fusion des deux festivals.

Une volonté de dialogue que confirme Tiago Rodrigues, le directeur du In. "Il y a des premiers pas de coopération, d'une pensée collective qui permet de travailler au bénéfice du public et de la création artistique, parce que ça ce sont des valeurs qu'on partage, même si on a des moyens et des manières de travailler différents. On a un combat à mener ensemble et ça doit nous rejoindre." Pour savoir concrètement quelle forme prendra cette collaboration, des annonces seront faites avant le festival 2023. "Ce sera la surprise".