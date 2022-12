Le festival off d'Avignon se tiendra du 7 au 29 juillet 2023

Affiches du Festival Off d'Avignon 2022

Notez bien ces dates dans vos agendas. La 57e édition du festival off d'Avignon 2023 se tiendra du vendredi 7 au samedi 29 juillet. Le conseil d'administration d'Avignon Festival et Compagnie, l'association qui gère le vote, a validé ces dates. Celle du Festival in n'ont pas encore été communiquées.