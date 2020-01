Le festival Papillons de Nuit annonce 6 nouveaux artistes pour l'édition 2020

Le festival Papillons de Nuit dans la Manche a annoncé six nouveaux artistes pour sa prochaine édition, qui aura lieu fin mai dans la Manche. Vladimir Cauchemar, Niska, Philippe Katherine...il y en aura pour tous les goûts.

Saint-Laurent-de-Cuves, France

Le festival manchois Papillons de Nuit, qui fête cette année ses 20 ans, complète ce mardi 7 janvier sa programmation avec six nouveaux artistes. Il y en aura pour tous les goûts fin mai, Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud du département.

Les amateurs de reggae pourront retrouver le normand Naâman le vendredi 29 mai ainsi que la chanteuse Suzane, qui a déjà foulée les planches du festival.

Le lendemain, ce sera au tour de Niska, le rappeur rendu célèbre notamment par son hit "Réseau" en 2017. Les fans d'électro auront aussi droit aux mélodies de flûtes du mystérieux Vladimir Cauchemar.

Enfin, le dimanche, Philippe Katerine fera aussi son retour à Papillons de Nuit avec son dixième album, aux paroles toujours aussi déjantées. L'occasion aussi Mes Souliers sont rouges, qui détient le record des ventes en indépendant avec plus 250 000 disques écoulés en 6 albums.

Des artistes qui complètent la programmation déjà annoncée avec Dadju et Lorenzo (vendredi 29 mai), Macklemore et Dionysos (samedi 30 mai), ainsi que M. Pokora et Les Frangines (dimanche 31 mai).