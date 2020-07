Le festival Parci-Parlà commence aujourd'hui à Royère-de-Vassivière, il remplace le festival Paroles de conteurs, tenu traditionnellement en aout, mais annulé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Au programme : des contes, des concerts, des siestes et même un crieur public.

Depuis mai dernier, les organisateurs du festival Paroles de conteurs ont dû renoncer à l'un des événements culturels les plus en vue de l'été creusois, à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais en deux semaines, une équipe réduite a monté le festival Parci-Parlà, composé d'événements gratuits et répartis autour du lac de Vassivière. Il ouvre ses portes aujourd'hui et se tient jusqu'au 1er aout.

Un crieur public sur les marchés

Au programme du festival Parci-Parlà, des duos de contes, des spectacles de clowns, de la musique et des concerts. Mais la grande nouveauté pour ce festival, c'est la venue d'un crieur public. Tous les jours pendant cette petite semaine de festival, il va faire le tour des marchés autour du lac de Vassivière pour faire la publicité des événements. Mais pas seulement souligne Sandrine Bordier, la coordinatrice : "C'est la publicité des spectacles à l'ancienne, mais c'est aussi la possibilité pour le public de faire passer des messages. Et le crieur les déclamera sur la place publique."

Récit d'un conte lors du festival Paroles de Conteurs sur l'île de Vassivière en 2018. © Radio France - Armêl Balogog

Un festival contraint de se plier à des mesures sanitaires strictes

Une méthode aussi efficace pour éviter le risque de propagation du virus Covid-19 avec la distribution de flyers.

Pour respecter les mesures sanitaires, les organisateurs ont mis en place un sens unique de circulation pour accéder aux événements, une personne seulement pourra commander à la buvette, et il faudra se munir d'un masque pour entrer dans le chapiteau. Pour les spectacles extérieurs, "le port du masque est à volonté", glisse Sandrine Bordier, il est donc vivement recommandé.

Les spectacles sont presque tous gratuits

Seul un spectacle sur les six jours de festival est payant. "On n’a pas voulu créer de billetterie pour éviter les manipulations d'argent", explique la coordinatrice.

Le festival est donc ouvert à tous, même si Sandrine Bordier espère que les festivaliers feront preuve de solidarité : "Il y aura une caisse de soutien pour le festival et les artistes parce qu'on a vraiment eu l'envie de payer tous les artistes pour pouvoir aussi participer aux manques de chacun depuis quelques mois. Les gens donneront ce qu'ils veulent. Et ça permet d'attirer tout le monde."

Avec les normes de sécurité mises en place pour ce festival, 300 personnes sont attendues sur place pendant 6 jours, contre 15 000 en moyenne pour le festival des conteurs. Les détails de l'événement sont à retrouver ici.