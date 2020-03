Coronavirus : le 12e festival international du film policier de Beaune est annulé

Un festival de polar victime d'un scénario digne de science fiction et pourtant bien réel. La 12e edition du festival du film international du film policier de Beaune. n'aura pas lieu cette année à cause des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. La décision a été prise ce lundi après-midi.

Dans son communiqué, l'organisation du festival explique qu'elle remercie "Michel Hazanavicius et Patricia Mazuy pour leur engagement à présider les jurys, et tous les artistes qui nous avaient fait confiance, Danielle Thiery et Philippe Rouyer pour leur fidélité et Niels Arestrup pour l’honneur qu’il nous avait fait d’accepter un hommage." Aucune nouvelle date n'est précisée pour le moment