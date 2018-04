Dans le cadre du festival Prise de CirQ' qui a lieu jusqu'au 24 avril, les deux acrobates sur cycle, les Frères Troubouch ont donné un cours de cirque aux détenus avant de donner une représentation. Un projet organisé par le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de Côte-d'Or.

Dijon, France

lPour a 10ème édition du Festival Prise de CirQ' les acrobates vont même en prison. Jeudi dernier les membres de la troupe les frères Troubouch ont participé à un atelier de découverte du vélo de figue auprès d'une dizaine de détenus au sein même de la prison ce jeudi avant de leur présenter leur dernier spectacle. Cette opération fait partie des projets de réinsertion des détenus organisés par le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de Côte-d'Or.

Pour ce détenu c'est un véritable bol d'air.

"Ça occupe l'esprit", sourit Alexandre*, il vient de parvenir à tenir sur un monocycle. Son agilité à attiré l'attention de son professeur d'un jour, Valentin, "je pense qu'on tient un bon duo là !", avec Thomas, un autre détenu ils s'élancent en tandem sur la roue arrière d'un vélo, guidé par un de leurs camarades. Si Valentin reconnait que c'est un public plus dur à cerner que d'habitude, il voit peu à peu l'atmosphère se détendre dans le gymnase.

"Je ne suis pas là pour me faire des amis, mon objectif c'est surtout de faire ma peine et de sortir, appuie Alexandre, "mais en attendant je m'inscris à toutes les activités possibles à la prison". "Ces activités sont essentielles, ajoute Charlotte Dodier, la directrice adjointe du SPIP de Côte-d'Or, c'est un vrai levier à la réinsertion, et puis faire venir des spectacles accessibles à tous les dijonnais au sein de la prison, c'est monter que les détenus sont des citoyens à part entière".

L'objectif pour le SPIP est avant tout de redonner aux détenus la conscience qu'ils sont des citoyens à part entière : Charlotte Dodier, directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de Probation de Côte-d'Or

Ce lundi c'est au tour des femmes de la maison d'arrêt de profiter de l’événement.

*Les noms ont été modifiés.