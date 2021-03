Le festival Retours vers le futur de retour à Châteauroux pour sa 15e édition

La 15e édition de Retours vers le futur, le festival organisé par l'équipe d'Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, se tient cette année du 24 au 30 mars. Consacré à la mémoire et aux images d'archives, le rendez-vous n'avait pas pu se tenir l'an dernier, à cause du confinement. Cette fois, les organisateurs ont imaginé une programmation entièrement à distance autour du thème de la famille.

Parmi les films proposés, Un conte de Noël, d'Arnaud Desplechin, Carré 35 d'Eric Caravaca ou encore Still Walking de Hirokazu Kore-Eda. Chacun sera accessible à une heure précise depuis la plateforme 25e heure, et présenté, en direct, depuis la scène d'Equinoxe. Un décor fait de vieux projecteurs et de vieilles bobines a été spécialement conçu pour. Ciclic Centre-Val de Loire interviendra aussi pour présenter plusieurs projets s'appuyant sur des images d'archives tournées dans la région.Une visio-conférence sur les films de famille amateurs est également prévue.

Garder un lien avec le public

Programmateur au cinéma Apollo, Camille Girard a tenu à ce que l'événement soit maintenu, malgré les circonstances : "On aurait pu ne rien faire en se disant qu'on était trop éloigné de ce qu'on fait habituellement. On aurait pu se dire que la salle de cinéma est sacrée, l'expérience collective aussi et qu'à partir de là, une édition en ligne était impensable. Mais il nous semblait important que ça ait lieu quand même, qu'on puisse de cette manière garder un lien avec le public".

Camille Girard sur la scène d'Equinoxe, transformée pour l'occasion en plateau de cinéma © Radio France - Sarah Tuchscherer

Pour la dernière soirée, le 30 mars, un ciné-concert est proposé. Le musicien Grégory Jolivet, formé à Bourges, mettra en musique des images tournées dans une famille de la Rochelle, de la fin des années 60 jusqu'à 1990.

Chaque séance ciné de cette 15e édition de Retours vers le futur coûte 4 euros (mais le nombre de personnes derrière l'écran est illimité !) Pour y accéder, il faut se connecter au site 25e heure. Le reste de la programmation sera visible gratuitement sur la chaîne Youtube et sur la page Facebook d'Equinoxe.