Le Festival Retours vers le Futur revient à Châteauroux pour sa 17e édition

Le thème de la 17e édition du festival Retours vers le Futur , qui se tiendra du 22 au 28 mars à l'Equinoxe de Châteauroux, est "monde vivant". Une semaine de films et de spectacles pour interroger notre lien au vivant et aborder le changement climatique, les pollutions des sols, de l’air et de l’eau, et l'impact sur notre santé…

La volonté du festival est de "sensibiliser, inspirer et surtout impulser le passage à l’action de la part des citoyens mais aussi des collectivités et entreprises privées". Des rencontres seront organisées avec des paysans, des botanistes, des artistes, des aventuriers engagés dans la lutte contre la destruction du vivant, ainsi qu'un marché de producteurs et un brunch en circuit court.

L'affiche officielle de la 17e édition du festival Retours vers le Futur. - Retours vers le futur

Parmi les films projetés lors du festival, on peut citer Plogoff, des pierres contre des fusils , un documentaire, sélectionné lors du Festival de Cannes en 2019, qui retrace les six semaines de luttes de toute la population qui a refusé en 1980 l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la pointe du Raz, ou encore le film La Terre des hommes , qui traite du sexisme et des violences contre les femmes dans le milieu agricole, lui aussi sélectionné lors du Festival de Cannes en 2020.

La programmation complète à retrouver sur le site de l'Equinoxe