Le festival Retours vers le futur revient pour sa 17e édition à Châteauroux

Le festival Retours vers le futur démarre ce mercredi 22 mars à Châteauroux. Organisé par la scène nationale Équinoxe, il a pour thème cette année "Le Monde vivant". Vingt-deux événements sont programmés entre le cinéma Apollo et le plateau d'Équinoxe jusqu'au mardi 28 mars.

"Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le cinéma, les artistes s'emparent de cette thématique, explique Camille Girard, directeur adjoint d'Equinoxe et programmateur du festival. Pendant très longtemps, ça été plutôt du côté du catastrophisme avec des les films américains extrêmement durs et forts. Depuis peu, les artistes ont décidé de traiter ce thème avec le documentaire."

Un ciné-concert pour débuter

Pour la soirée d'ouverture du festival, c'est un documentaire qui sera projeté à l'Apollo. Une projection spéciale puisqu'il s'agît en réalité d'un ciné-concert. Le groupe Monolithe Noir accompagnera les images du film Plogoff, des pierres contre des fusils, restauré en 2019 et présenté au festival de Cannes. Il retrace le combat des habitants de ce village breton contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans leur commune.

Parmi les autres moments forts du festival, le spectacle De la morue dimanche 26 avril, un spectacle "documenté mais très humoristique" sur le poisson avance Camille Girard. Vendredi 24 mars, le festival projettera en avant-première Vigneronnes*,* documentaire de Guillaume Bodin, qui raconte l'histoire de pionnière dans la viticulture en biodynamie.

"C'est une semaine non pas pour se culpabiliser ou se faire violence, rappelle Camille Girard. Nous voulons plutôt voir de quelle manière chacun peut faire de petits bougés face à la situation actuelle et surtout rencontrer des gens qui nous donnent envie de changer des petites choses. Ce festival, c'est une manière de contribuer à cette enjeu et à cette question."