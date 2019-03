VIDÉO- Rock in Évreux au complet avec Kungs, Trois cafés gourmands, Ofenbach et Tiken Jah Fakoly

À trois mois jour pour jour du festival Rock in Évreux by GHF, les programmateurs ce jeudi ont dévoilé les noms des derniers artistes. Kungs, Trois cafés gourmands, Ofenbach et Tiken Jah Fakoly se produiront à l'hippodrome de Navarre fin juin.

Christophe Courtonne et Christophe Dauvergne, les deux directeurs artistiques du festival, lors de la conférence de presse de Rock in Évreux

Évreux, France

Rock in Évreux by GHF, c'est dans pile trois mois. Les programmateurs ont levé le voile ce jeudi sur les noms des derniers artistes qui complètent l'affiche sur l'hippodrome de Navarre du 28 au 30 juin.

De l'électro...

Le Français The Avener sera sur scène le samedi 29 juin. Son single « Fade Out Lines » lui ouvre en 2014 la voie du succès.

Toujours le samedi, le duo parisien Ofenbach électrisera le dancefloor de Navarre.

"Ça fait trois ans qu'on essaie de le faire venir" explique Christophe Dauvergne, le codirecteur artistique, "cette année on a enfin réussi à le décrocher". Kungs, le DJ originaire de Toulon, 21 ans de se produira sur la scène Prima le dimanche 30 juin en clôture du festival.

Un dimanche "dirigé vers la famille" selon Christophe Courtonne, l'autre directeur artistique. Outre BigFlo et Oli et Hoshi, les festivaliers pourront applaudir Trois Cafés Gourmands. Un petit air de Corrèze va souffler sur le festival et Mimi sera peut-être là pour vous servir à boire.

En passant par le reggae

L'Ivoirien, Tiken Jah Fakoly, enchantera l'hippodrome de Navarre le vendredi 28 juin avec son reggae.

Parmi les autres artistes annoncés lors des trois jours de festivités, Nova Twins, Lemarquis ou encore les Rouennais de MNNQNS.

La scène locale à l'honneur

Trois groupes régionaux viennent compléter la programmation de Rock in Évreux : les Ébroïciens de Barbe noire, qui se sont déjà produits à la Traverse à Cléon ou au Silo de Verneuil d'Avre et d'Iton.

On sort un peu de la Normandie avec Cizum. Le groupe vient de Dreux et a déjà fait la joie des spectateurs du Kubb à Évreux.

Les Wood Peaks sont eux aussi déjà venus à Évreux, à l'Abordage Club. Ils seront au RIE le dimanche 30 juin.

280 bénévoles sont mobilisés souligne Vincent Ficot, le directeur de Normandy Rock et coordinateur de Rock in Évreux by GHF. C'est du 28 au 30 juin. Toute la programmation est à retrouver ici.