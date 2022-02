Le Festival Russe de Marseille annulé à cause de la guerre en Ukraine

Le directeur du Théâtre Toursky, Richard Martin, et ses collaborateurs ont décidé d'annuler la 26e édition du Festival Russe à cause de la guerre en Ukraine.

Les troupes de saltimbanques et les danseurs russes ne viendront pas égayer Marseille. Le Théâtre Toursky a annoncé, ce vendredi, l'annulation de la 26e édition de son Festival Russe à cause de la guerre en Ukraine. Il devait se tenir du 4 au 27 mars prochain. Ce rendez-vous rassemble habituellement plus de 150.000 spectateurs venus du monde entier et des milliers d'artistes.

"Une décision désespérante" mais nécessaire pour la "sécurité des artistes, du public et des salariés", explique la direction du théâtre situé dans le 3e arrondissement de Marseille. Toursky a déjà reçu des menaces anonymes par le passé.

Un seul spectacle sera joué

Au delà des questions de sécurité, le directeur du théâtre, Richard Martin, se voyait mal faire la fête alors que des civils ukrainiens sont en détresse à des milliers de kilomètres de Marseille. "La joie de se retrouver est abimée par la situation", reconnait le directeur qui se dit "très embarrassé, triste et malheureux".

Une seule pièce est maintenue, car elle est jouée par une troupe française : "Le Maître et Marguerite" de l'écrivain soviétique Bouglakov. L'auteur avait lui-même été censuré lors de la publication de sa pièce en 1967.