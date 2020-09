Le festival saint-lois Les Rendez-vous Soniques dévoile sa programmation : 22 artistes du 9 au 14 novembre

Ils sont 22 artistes programmés pour cette édition 2020, au lieu des 38 prévus à l'origine. On connaissait déjà les têtes d'affiche comme Vincent Delerm, Benjamin Biolay, Pomme ou encore Ben Mazué, dont le premier concert est d'ors et déjà complet.

La programmation s'étoffe avec les batteurs-clowns de Fills Monkey, _ "dans un spectacle de musique et d'humou_r" décrit Nicolas d'Aprigny le directeur du festival, avec également la chanteuse Yseult, "l'une des révélations de l'année", mais aussi de la soul, de l'électro, du rock avec les espagnoles de Mourn et beaucoup d'artistes à découvrir "comme Jäde ou Poupie".

Les concerts de Dionysos et de Woodkid sont reportés à 2021. Et la soirée reggae avec Dub Inc et Naaman est annulée.

Vu le contexte sanitaire et l'obligation de faire des concerts assis et masqués, le festival a évidemment changé. C'est une année particulière mais notre mission, c'est de proposer un festival excitant, avec des découvertes, de conserver notre ADN, explique Nicolas d'Aprigny, le directeur et programmateur du festival.