Le festival Séries Mania inaugure son école dans le Vieux Lille

"Series Mania est à Lille depuis quatre ans et nous sommes là pour rester. On a noué ici des partenariats très forts, et nous avons un écosystème très dynamique", résume Marianne Guillon, la secrétaire générale du festival dédié aux séries, qui a inauguré ce mardi les locaux de son centre de formation unique en France.

Différent d'une école de cinéma

Lancé en 2021 mais désormais fixé dans le Vieux Lille, le "Series Mania Institute" propose des formations dédiées à l'écriture des séries, différente de celle enseignée pour les films dans les écoles de cinéma. "On a un besoin aujourd'hui en France et à l'international de beaucoup d'histoires, et de beaucoup de professionnels qui savent écrire pour la série", explique Marianne Guillon, invitée ce mercredi de France Bleu Nord.

Le Series Mania Institute a pour ambition de former 500 apprenants chaque année d'ici 2026, via un "Tremplin" ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans sans condition de diplôme, mais aussi via plusieurs formations courtes destinées aux professionnels qui travaillent déjà dans l'audiovisuel

L'école s'adosse a plusieurs partenaires, dont la plateforme HBO Max, la filiale de TF1 Newen, France Télévisions, la Fémis et Sciences Po Lille. Elle est aussi soutenue par la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, le CNC ou Europe créative Media.

Tous les renseignements sur les formations sur le site seriesmania.com/institute