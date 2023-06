Le festival Soeurs Jumelles à Rochefort sur Mer, du 27 juin au 1er juillet avec France Bleu

Pour sa 3è édition, le Festival Soeurs Jumelles vous offre une programmation exceptionnelle du 27 juin au 1er juillet mettant à l’honneur la Musique et l’Image.

Soeurs Jumelles propose des événements accessibles à toutes et tous dans différents lieux emblématiques de la ville de Rochefort. Ces rencontres se concentrent sur l'esplanade de la Corderie Royale mais aussi au théâtre de la Coupe d'Or, à l'Apollo Ciné 8 et nouveautés cette année : place Colbert et église Saint-Louis.

ⓘ Publicité

Les "Soeurs" Jumelles" place Colbert à Rochefort © Radio France - David Morel

4 spectacles sur la Grande Scène, 16 conversations artistiques au théâtre de La Coupe d’Or et à l’Apollo Ciné 8, ainsi que 8 projections et 3 avant-premières !

Les conversations artistiques

Semblables à de petits spectacles, avec des extraits vidéos, des live musicaux et des interludes dansés. Ce sont aussi des duos artistiques entre "créateurs d'images" et compositeur(s) sonore(s). Ces conversations (Mathias Malzieu, Abd Al Malik se dérouleront au Théâtre de la Coupe d’or - pour privilégier la Musique et les performances live - et à l’Apollo Ciné 8 - pour des conversations centrées sur l’Image.

Les débats

Les enjeux et problématiques des filières Musique et Image sont discutés lors de tables rondes (exclusivement accessibles aux professionnels - dans la limite des places disponibles à l'hôtel Mercure).

Les projections

Des réalisateurs ou compositeurs de films de fiction (Eric Toledano & Olivier Nakache, etc...), de documentaires mais aussi de séries ou d’animation, racontent la collaboration entre musique et image à l’issue de projections à l'Apollo Ciné 8 à Rochefort

Les événements

Benjamin Biolay, Véronique Sanson, Zaho de Sagazan, Poppy Fusée, Amel Bent, Disiz et bien d'autres sont à l'affiche du festival Sœurs Jumelles.

Véronique Sanson le 30 juin 2023 en concert au festival Soeurs Jumelles à Rochefort sur mer (17) - https://soeursjumelles.com/

"La Musique et l’Image ont une histoire fusionnelle depuis toujours. Elles sont Soeurs Jumelles ! Ces deux langages universels avaient besoin d’un lieu pour se rencontrer, partager, transmettre, créer et imaginer le futur ! Ce lieu, c'est Rochefort !" Julie Gayet

Pour en savoir encore plus sur le festival des Soeurs Jumelles, Ecoutez France BLEU La Rochelle en direct du festival à Rochefort avec Emilie Mazoyer les 27-28-29-30 juin de 19h à 20h et Daniel Gimeno vendredi 30 juin de 16h à 19h. Au cours de leurs émissions, ils recevront en direct de nombreux artistes.

Retrouvez les grands rendez-vous de l'édition 2023 et réservez vos billets en ligne