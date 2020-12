Le festival stéphanois "Paroles et Musiques" fait son grand retour sur la scène pour le printemps.

Après une année blanche en 2020 et quelques soucis financiers , les organisateurs se lancent dans une programmation qui tenir compte de la situation sanitaire du secteur et qui tout en respectant les gestes barrière permettra au public et aux artistes de se retrouver. Gil Morgane le directeur du festival.

On a pris toutes les mesures pour que le festival ait le plus de chance possible de se dérouler. On a prévu des jauges "assises" uniquement, dans les lieux que nous utilisons à savoir le "Magic Mirror" , un peu plus grand que l’an dernier et que les années précédentes, parce que comme nous sommes en version "assise" , pour essayer d’avoir quelques têtes d’affiche, il a fallu voir plus grand. Le "Zénith" que nous avons prévu le dimanche 23 mai sera lui un peu la fête anniversaire des 30 ans du festival. On sera aussi en version assise. Nous utiliserons également "La Comète" ( ex-Comédie de Saint-Étienne ), la salle qui va bientôt ouvrir en janvier. Nous aurons aussi une date au "château des Roziers" à Feurs.On ne voulait pas parier sur les salles éventuellement debout au mois de mai parce que nous avons assez souffert là depuis neuf mois de tous les changements qui sont intervenus à chaque prise de parole du gouvernement, donc on a décidé de se fixer une ligne et de s’y tenir.

De 1992 à demain.....

36 groupes et artistes vont se succéder sur les quatre scènes prévues dans une édition qui retracera l’esprit du festival de 1992 à nos jours. Gil Morgane le directeur du festival.

On a réussi à proposer un programme de qualité qui retrace un peu toutes les années que nous avons vécu depuis 1992. On va retrouver un peu tous les fidèles qui ont fait la force de "Paroles et Musiques" depuis cette date et on va retrouver également des artistes qui représentent la génération demain.Ils ont tous envie de jouer, ça leur brûle les mains les pieds, mais c’est important que des événements comme celui-là existent. C’est un événement qui est subventionné, il ne faut pas l’oublier et on a cette chance là de pouvoir proposer des spectacles qui vont entre guillemets "perdre de l’argent". On a un rôle à jouer énorme pour la reprise globale de l’activité, ça mettra du temps, il faut pas se leurrer, ça mettra deux ou trois ans à revenir à la normale. Là par exemple, on est en pleine fêtes de Noël, habituellement c’est une période où on vend pratiquement 30 % de nos billets de l’année et là c’est pas du tout le cas en ce moment.

Le programme de la soirée de cloture au Zénith - @parolestemusiques

Coté programmation on retrouvera quelques têtes d’affiche comme "Pomme", "Dionysos", "les Ogres de Barback", "les Têtes Raides" ou "Romain Didier" mais aussi la scène montante avec "Terre Noire", "Karimouche" ou encore le stéphanois "Fils CARA"

