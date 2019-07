Le Festival Tapis Bleu à Rosny-sous-Bois pour dénicher les futures "pépites" du cinéma

Le Festival Tapis Bleu, imaginé par le comédien Soufiane Guerrab, a démarré ce jeudi 4 juillet à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Au programme : masterclass, projections de films et remise de prix à des comédiens et réalisateurs en herbe.

Rosny-sous-Bois, France

Sandra nous a donné rendez-vous au centre social des Marnaudes à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) là où elle a tourné des scènes d'un court-métrage qui sera présenté au Festival Tapis Bleu qui démarre ce jeudi dans la ville.

Rêve de cinéma

Cette lycéenne de 15 ans, rêve de devenir comédienne et de faire une école de théâtres. "Pourquoi pas les Cours Florent à Paris..? Mais c'est cher". C'est cher et difficile de percer dans ce monde du cinéma quand on a pas le réseau, c'est ce que pensent encore plusieurs jeunes, ce qui n'est pas faux et Soufiane Guerrab les comprend. Le comédien (Patients, Dix Pour Cent, Deephan, La Loi du Marché...) a grandi à Rosny-sous-Bois. Il a lancé ce festival l'an dernier.

Donner une chance

Au début, pour lui aussi, c'était "un monde inconnu", il souvient des "gros messieurs de la sécurité qui ne nous laissaient pas approcher des lieux de tournage". Alors, il a décidé de donner une chance à celles et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. "Après avoir sélectionné des scénarios et des jeunes réalisateurs, on leur fournit une vrai équipe de pros, digne d'un long métrage avec les caméras, les cadreurs...etc". La seule condition, c'est de faire tourner des jeunes du Grand Paris qui n'ont jamais fait de cinéma. Et pourquoi pas découvrir "des pépites", assure le comédien.

Des profils variés

Parmi la quarantaine de participants, cette année, "il y a de tout", assure Sonia Kaoutar, la déléguée générale du festival : "des lycéens, des étudiants, un pompier, une infirmière" qui viennent avec leurs idées, leur histoires et on est loin du cliché "jeunes de banlieue qui font des films sur la banlieue forcément".

Sandra, a hâte de voir le fruit de son travail, projeté sur les écrans de l'UGC de Rosny-sous-Bois._"Ça peut nous ouvrir des portes et même si elles ne s'ouvrent pas, je suis contente de l'avoir fait"_, conclut la comédienne en herbe.

Des stars du cinéma attendus sur le tapis bleu

Six courts-métrages sont en compétition pendant ce Festival Tapis Bleu, organisé avec le soutien de la ville de Rosny. Un jury composé de professionnels remettra les prix samedi soir. Parmi les membres de ce jury, en clôture, samedi soir. Parmi ces pros, il y a Ladj Ly, le réalisateur de Montfermeil, récemment récompensé au Festival de Cannes.

L'actrice Leïla Bekhti et le réalisateur Olivier Nakache sont attendus également ce week-end pour animer des masterclass ainsi que Grand Corps Malade, le parrain de l'événement. L'artiste présente d'ailleurs son prochain film, "La Vie Scolaire" (dans lequel joue Soufiane Guerrab) en avant-première ce jeudi soir, en ouverture du festival.

Le programme complet du festival est à retrouver ici.